11 Июня 2025
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Происшествия
Фото: Накануне.RU

Тюменская область, Пермский край и Башкирия будут вместе развивать туризм

Тюменская область, Пермский край и Республика Башкортостан будут вместе развивать туризм, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Пермским краем и Республикой Башкортостан заключило Агентство туризма и продвижения Тюменской области в рамках международного форума-выставки "Путешествуй!"на ВДНХ 10 июня.

"Соглашения с регионами дают нам мощные маркетинговые инструменты. Жители региона узнают о новых туристических возможностях, а мы расширяем географию продвижения. Такое сотрудничество позволяет не только обмениваться турпотоками, но и создавать уникальные межрегиональные турпродукты, увеличивая привлекательность наших регионов для путешественников", - рассказал руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

С Пермским краем Тюменскую область уже связывает железнодорожный круиз "В Сибирь", действующий несколько лет. Стороны намерены развивать турпоток в обоих направлениях и рассматривают возможность создания совместных маршрутов.

"Вместе мы входим в "Большой Урал" - уникальное туристическое кольцо, объединяющее Пермский край, Свердловскую область, Челябинскую область, Башкортостан и Тюменскую область. Уже сегодня по легендарному "Медвежьему тракту", который проходит по трассе Р-243, можно добраться из Пермского края в Тюмень, а оттуда — в другие регионы. Планируем развивать железнодорожные проекты. Уверен, что совместные инициативы откроют новые возможности для путешественников и укрепят туристический потенциал всего Уральского региона", — отметил советник директора "Центра развития туризма" Пермского края Константин Тиминский.

Республика Башкортостан также выразила заинтересованность в расширении взаимодействия: обсуждаются меры по продвижению туристических предложений, обмену опытом и участию в общих проектах.

"Внутренний туризм - это мощный драйвер развития и укрепления межрегиональных связей. Подписание соглашения с Тюменской областью станет логичным продолжением нашей давней дружбы. Между нашими регионами существует историческая связь. Многие жители Тюмени являются выходцами из Башкортостана. Это создает прочную основу для туристического обмена. Мы готовы активно развивать двусторонние проекты, в том числе социальные инициативы. Это не просто туры, а возможность для людей серебряного возраста открывать новые места, общаться, получать яркие впечатления при поддержке региона", — поделилась планами заместитель директора Центра развития туризма Республики Башкортостан Елена Абдульминева.

Всего у Тюменской области 20 соглашений с регионами России.

Теги: туризм, агентство, ВДНХ, Путешествуй


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