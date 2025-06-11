Адвокат архитектора Полины Зиновьевой из Екатеринбурга просит прекратить дело о дискредитации ВС РФ

Дело в отношении екатеринбургского архитектора и активистки Полины (Ивановой) Зиновьевой, обвиняемой в дискредитации ВС РФ, направлено в Верх-Исетский суд Екатеринбурга для повторного рассмотрения. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что в феврале 2022 года Зиновьева опубликовала в своих соцсетях два поста, "дискредитирующие использование ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности". Публикации лайкали и пересылали, а в апреле 2025 года их обнаружили и сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области.

Тогда в отношении екатеринбурженки составили протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, а Ленинский суд Екатеринбурга назначил ей штраф в размере 40 тыс. рублей.

Защита Зиновьевой подала жалобу в Свердловский областной суд с просьбой отменить постановление и прекратить производство по делу. Суд, проверив материалы дела и доводы жалобы, удовлетворил жалобу и направил дело на рассмотрение по подведомственности в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, так как правонарушение было выявлено на территории этого района.