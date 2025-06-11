Мединский: Запад считает конфликт на Украине похожим на войну Англии и Франции

Глава российской переговорной делегации Владимир Мединский считает, что Запад воспринимает украинский конфликт как нечто похожее на войну между Англией и Францией.

По его мнению, в этом заключается ошибка, так как на самом деле происходящее больше похоже на ссору старшего и младшего братьев, приводит "Ъ" слова Мединского, сказанные The Wall Street Journal.

Америка окажет давление на Украину и Россию, если увидит нежелание урегулировать конфликт. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Когда я увижу, что мы не договоримся, что эта штука (конфликт - прим. ред.) не остановится, мы будем действовать очень, очень жестко, и, возможно, по отношению к обеим странам", — заявил Трамп.