Опрос: жители Екатеринбурга назвали свой любимый шашлык

Жители Екатеринбурга рассказали, какие предпочитают шашлыки. Опрос на эту тему в мае этого года провел сервис SuperJob.

Как показало исследование, самый популярный шашлык в столице Урала – свиной, его выбирают 44% екатеринбуржцев. На втором месте оказалась курица, ее выбрали 21%. Баранина занимает третью позицию (15%).

Реже выбирают для шашлыка говядину (7%) и индейку (5%). Другие любимые виды мяса (крольчатину и утку) назвали 2% респондентов. А вообще не любят шашлыки всего 2% опрошенных уральцев.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на аренду беседок для шашлыков.