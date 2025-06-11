11 Июня 2025
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Политика Свердловская область
Фото: скриншот видео со страницы Ивана Волкова

Юрист Волков решил побороться за кресло губернатора Свердловской области

Екатеринбургский юрист и общественник Иван Волков выдвинул свою кандидатуру на выборы губернатора Свердловской области. Избираться он будет под лозунгом "Русские волки атакуют" - его придумала партия "Российский общенародный союз", обыграв фамилию своего кандидата.

"Поступил звонок из Москвы от лидера нашей партии, кандидатура моя согласована, партия выдвигает меня в качестве кандидата в губернаторы Свердловской области. Слоган наши политтехнологи предложили "Русские волки атакуют", учитывая то, что я Иван Волков. У нас цели свои, я их подробно озвучу попозже, чтобы некая была интрига. Завтра мы ждем письменное согласие от центрального аппарата партии о согласование моей кандидатуры. Условный праймериз мы уже провели", - отметил Волков в своих соцсетях.

По его словам, участвовать в выборах его попросили не только члены партии в Москве и регионе, но и также предприниматели и жители Алапаевска, Ревды, Каменска-Уральского, Красноуральска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Новой Ляли и других уральских городов.

Напомнил, что Волков участвует в выборах губернатора уже в третий раз. До этого он выдвигал свою кандидатуру в 2017 и 2022 годы. В последнее время он активно поддерживает инициативную группу, выступающую против мусорного полигона в Сысертском районе.

Стоит также отметить, что кандидатуры, которые не были представлены в областном заксобрании могут выдвигаться только собрав соответствующие подписи от муниципальных депутатов. Волков же отметил, что собрать 124 подписи ему под силу.

Вчера депутаты Законодательного собрания Свердловской области на очередном заседании назначили дату досрочных выборов губернатора. Они пройдут 14 сентября. В конце марта прежний губернатор региона Евгений Куйвашев ушел в отставку "по собственному желанию". На его место Кремль назначил экс-главу Оренбургской области Дениса Паслера.

Теги: Иван Волков, юрист, губернатор, выборы


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