В Томской области идет работа по созданию кластера электроники и беспилотных технологий

Губернатор Томской области Владимир Мазур принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по созданию в Томской области кластера электроники и беспилотных технологий.

Напомним решение об этом было было принято в ходе недавней поездки в Томск первого заместителя председателя Совета федерации Андрея Яцкина и министра промышленности и торговли Антона Алиханова.

"Мы уже сформировали перечень участников кластера: это 17 промышленных предприятий – таких, как «Микран», НИИ ПП, «Сибкабель», Cognitive Pilot, научно-производственный центр «Беспилотные авиационные системы», который мы открыли по одноименному национальному проекту первыми за Уралом. Конечно, в кластер войдут и томские университеты – ТУСУР, ТГУ и ТПУ", - отметил в своем телеграмм-канале Владимир Мазур.

Также в регионе определили 8 приоритетных проектов, в том числе по разработке модуля воздушно-лазерного сканирования (Lidar), который относится к проектам технологического суверенитета страны.

"Создание кластера обеспечит устойчивое развитие высокотехнологичных предприятий Томской области, создание высокооплачиваемых рабочих мест и привлечение молодых кадров в инновационную сферу", - подчеркнул губернатор Томской области.

И сообщил, что регион ставит задачей провести совместную работу с учёными и производственниками с тем, чтобы к 1 августа направить заявку в Министерство промышленности и торговли России для регистрации кластера.

"Благодарю Совет Федерации и Минпромторг за поддержку!", - подчеркнул Владимир Мазур.