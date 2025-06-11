Зеленский готовит мобилизацию священников УПЦ?

Киевский режим не разрешил УПЦ бронировать своих священников от мобилизации. Это могут сделать более 7 тысяч религиозных организаций, включая множество сект, но каноническая Церковь - нет. Характерно, что об этом заявила пресс-служба сухопутных войск ВСУ.

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Список утвердила госслужба по этнополитике и свободе совести. Цель этих планов очевидна - отправить на фронт священников УПЦ и лишить Церковь духовенства. Также Зеленский шантажирует духовенство: уходите в раскол - или будете отправлены на фронт, заявил диакон Андрей Глущенко.

Ранее об этом говорил арестованный депутат Рады Александр Дубинский. "Те, кто не перейдет [в раскол], – пойдут воевать. То есть и статистика улучшится, и мероприятия по утилизации".

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, один из самых последовательных и твердых защитников канонического православия на Украине, выступил против.

"Мы категорически отвергаем идеи о наказании священнослужителей мобилизацией на фронт. Церковь не государственная структура. Священник - не политик, а пастырь душ человеческих, призванный заботиться о духовном состоянии людей, а не участвовать в вооруженном конфликте. Принуждение к военной службе против воли и убеждений священнослужителей - это грубое нарушение прав человека и духовной миссии Церкви", - подчеркнул владыка.

Он напомнил, что Церковь поддерживает народ, оказывает помощь переселенцам, раненым, инвалидам, семьям, потерявшим близких. Тому есть тысячи свидетельств. Но местные чиновники руководствуются предубеждениями. Которые к тому же нарушают местную конституцию, а также сеют ложь и ненависть к Церкви.

Напомним, киевский режим давно ведет к запрету УПЦ. Юридическая база под это практически создана, но нынешняя американская администрация это не одобряет.