Пожар произошел в Котовске под Тамбовом из-за массовой атаки БПЛА

Массовая атака беспилотников на Котовск Тамбовской области отражена прошедшей ночью, сообщил в Telegram-канале врио главы региона Евгений Первышов.

В результате падения одного из сбитых БПЛА произошел пожар, который уже ликвидировали. Пострадавших нет.

Mash пишет, что украинские беспилотники попытались атаковать Тамбовский пороховой завод. По информации телеграм-канала, жители города Котовск ночью слышали не менее 15 звуков взрывов в небе.

15 января украинские БПЛА атаковали спиртзавод в Тамбовской области. Силами ПВО и средствами РЭБ был уничтожен один беспилотник в поселке Новая Ляда. 16 января БПЛА пытались атаковать пороховой завод в селе Кузьмино-Гать.