Дело о ДТП с автобусом детской хоккейной команды вернули на пересмотр в Невьянский суд

Уголовное дело о смертельном ДТП в Невьянске, где автобус с детской хоккейной командой столкнулся с легковым авто, вернули обратно в Невьянский суд. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Напомним, что фигурантами дела являются сразу три человека: водитель автобуса Игорь Миненко (ч.5 ст.264 УК РФ), владелец автобуса Евгений Лобов (п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ) и механик Максим Адиев (ч.3 ст.266 УК РФ). В апреле этого года Невьянский городской суд при подготовке к рассмотрению дела вынес постановление о направлении дела по территориальной подсудности в Новоуральский городской суд. Такое решение было принято, поскольку наиболее тяжкое деяние, инкриминируемое Лобову (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека), было совершено на территории Новоуральского городского округа.

"Согласно УПК РФ, уголовное дело рассматривается тем судом, где было совершено преступление. Если они совершены в разных местах, то рассматривать дело должен тот суд, в чьей территориальной подсудности совершено наиболее тяжкое из преступлений", - отметили в пресс-службе суда.

После этого Лобов, а также адвокат Адиева обжаловали постановление в суде апелляционной инстанции. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, отменил постановление суда первой инстанции. Уголовное дело было передано на новое судебное разбирательство в Невьянский городской суд со стадии подготовки к судебному заседанию.

Напомним, 29 января в районе Верх-Нейвинска автобус с детской хоккейной командой, возвращавшейся с соревнований, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Ситроен". В результате ДТП водитель и двое пассажиров авто погибли на месте, а тренер команды скончался в машине "скорой помощи". Также пострадали несколько детей. В дальнейшем выяснилось, что у автобуса лопнуло колесо.

На протяжении трех недель количество смертей в этой аварии оставалось под вопросом, так как 16-летний хоккеист все это время провел в коме. К счастью, парень проснулся и пошел на поправку.