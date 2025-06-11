Российские города-миллионники должны перейти на 5G в 2026 году

В России в 2026 году сотовой связью 5G должно быть покрыто пять городов-миллионников из 16, остальные — в 2028 году.

Об этом говорится в материалах Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), которая в конце июня планирует выделить для аукциона частоты 4,8–4,99 ГГц. Это единственный доступный диапазон для строительства 5G-сетей в крупных городах. К 2027 году победители аукциона должны приступить к развертыванию такой инфраструктуры и в городах с населением более 500 тыс. человек.

Чтобы выполнить все условия, 5G к этому времени должны запустить как минимум в трех таких населенных пунктах, а к 2035 году их должно быть 36. Кроме того, компании должны будут обеспечивать связью пятого поколения города, в которых проживает свыше 100 тыс. жителей: через два года сети должны быть запущены не менее чем в 10 из них, а к 2035 году — уже в 80, сообщают "Известия".

Против использования 4,8–4,99 ГГц, в свою очередь, неоднократно возражали операторы. По их мнению, покрыть страну 5G с помощью 4,8–4,99 ГГц будет дороже, чем при использовании 3,4–3,8 ГГц, к тому же более высокий диапазон поддерживает гораздо меньше телефонов.