Решать кадровый голод в школах будут при помощи старшекурсников непедагогических специальностей

В России решать кадровый голод в школах будут при помощи студентов-старшекурсников непедагогических специальностей.

Они должны будут пройти дополнительное обучение в качестве учителей. Соответствующий проект закона в первом чтении приняла Госдума. По словам парламентариев, это "вынужденная мера" для решения проблемы дефицита кадров. А реальный эффект, как считают депутаты, могут дать только повышение зарплат и улучшение социальных условий педагогов.

Предполагается, что работать в школе смогут учащиеся вузов, начиная с четвертого курса. Такие учащиеся смогут вести уроки по предметам, совпадающим с их направлением обучения. К примеру, если студент учится на химика, то сможет преподавать химию.

По данным Минпросвещения, на 1 сентября 2024 года дефицит учителей составил около 1,8% от общего количества (18,7 тыс. вакансий), сообщает "Коммерсант".

С нового учебного года в школах установят предельную нагрузку на учителей в размере 1,4 ставки. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Правда, сказал он это не совсем ясно.