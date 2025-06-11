В Думе сформулировали условия для возвращения иностранного бизнеса в Россию

В Госдуме сформулировали набор условий, которые должны быть учтены при возвращении иностранного бизнеса в Россию.

Предложения будут направлены в кабмин РФ. Речь идет о требованиях к структуре собственности, взаимодействии с отечественным бизнесом, возмещение убытках и соблюдении "принципа симметричности" — когда российским предприятиям при возвращении той или иной иностранной компании также появится возможность выйти на иностранный рынок.

Как отметили представители бизнес-объединений, прежде всего нельзя допустить, чтобы приход крупных игроков с Запада подавил развитие национального бизнеса, сообщает Forbes.

В марте 2025 г. стало известно, что в России свободных торговых площадей в торговых центрах хватит лишь для размещения 20% иностранных брендов, которые ранее покинули отечественный рынок. В 2022 г. иностранные компании освободили около 2,8 млн кв. м торговых площадей.