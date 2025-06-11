11 Июня 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме указали на важность "российской полки" для непродовольственной сферы

Проект закона о "российской полке" актуален главным образом для непродовольственной сферы, где государственная поддержка может сыграть ключевую роль в развитии отечественного производства.

Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. По ее словам, большая часть продуктов в магазинах уже российская. Однако, по словам депутата, особого внимания требуют фермерские продукты, произведенные вручную на семейных фермах или небольших предприятиях. "Если законопроект «российской полки» дойдет до рассмотрения, там важно предусмотреть инструмент поддержки именно таких малых производителей сельхозпродукции — чтобы обеспечить им доступ к торговым сетям и помочь в продвижении их уникального продукта", — указала парламентарий.

В Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко) рассказали об обеспокоенности из-за законопроекта , так как документ содержит "нечеткие и спорные" критерии отнесения продукции к "национальной", в том числе исключает из этой категории локализованные в стране производства с иностранным капиталом, которые платят налоги в РФ, используют отечественное сырье и создают рабочие места.

Если инициатива будет принята в нынешнем виде, это может привести к росту издержек по всей цепи, подорожанию продуктов для потребителей, усилению административной нагрузки на бизнес и снижению инвестиционной привлекательности отрасли, сообщает Forbes.

Ранее сообщалось, что в продуктовых магазинах России могут появиться специальные полки, на которых разместят товары, сделанные как в нашей стране, так и в государствах евразийского экономического союза. Аналогичные пространства могут появиться также на маркетплейсах.

Теги: магазины, торговля, продукты


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