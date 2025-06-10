Замгубернатора Владимирской области арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении первого заместителя губернатора Владимировской области Александра Ремиги по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Суд арестовал его на два месяца.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в отношении первого замгубернатора региона Александра Ремиги проводят следственные действия. В комментарии Авдеева, предоставленном его пресс-службой, говорилось, что к Ремиге "есть вопросы со стороны правоохранительных органов".

Утром, 9 июня, силовики провели обыск в рабочем кабинете Ремиги.

Первым вице-губернатором Владимирской области Александр Ремига стал в апреле 2020 года. Тогда регион возглавлял Владимир Сипягин.