10 Июня 2025
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Происшествия Южный ФО Запорожская область
Фото: Накануне.RU

В Запорожье женщину, пытавшуюся подорвать автомобиль ВС России, приговорили к 16 годам колонии

Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы Ларису Гавриленко, которая по заданию СБУ пыталась взорвать автомобиль Вооруженных сил РФ в Константиновке Запорожской области, сообщают РИА Новости.

30 сентября 2023 года Гавриленко вышла на сотрудника СБУ и вступила в террористическое сообщество. По его заданию она забрала из тайника два самодельных взрывных устройства, одно из которых 21 октября установила между кабиной и грузовым отсеком автомобиля ВС РФ, припаркованного у магазина. После этого она активировала взрыватель, рассчитанный на взрыв по истечении двух часов 45 минут. Однако СВУ вовремя обнаружили и обезвредили.

Уголовное дело было возбуждено по статьям о покушении на теракт, участии в террористическом сообществе, государственной измене и незаконном хранении взрывных устройств.

"В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде 16 лет общего режима", - сказал собеседник агентства.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Теги: ушголовное дело, теракт, государственная измена, незаконное хранение взрывных устройств


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