На Ямале нефтегазодобывающая компания возместила вред окружающей среде на сумму более 25 миллионов

По требованию природоохранной прокуратуры нефтегазодобывающей компанией "Харампурнефтегаз" возмещен вред окружающей среде на сумму более 25 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура проверила исполнение требований природоохранного законодательства и законодательства о промышленной безопасности. Были выявлены факты загрязнения предприятием лесных участков нефтесодержащей жидкостью, причинившие ущерб государственному лесному фонду на сумму более 25 млн рублей.

Природоохранным прокурором направлены иски в суд о возмещении причиненного вреда, а также возложении обязанности провести рекультивацию нарушенных участков.

Судом требования прокуратуры удовлетворены. В настоящее время причиненный ущерб возмещен, денежные средства поступили в бюджет. Выполнение мероприятий по рекультивации лесных участков контролируется прокуратурой.