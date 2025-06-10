Ирек Файзуллин и Александр Соколов в ходе рабочей встречи обсудили развитие строительного комплекса Кировской области

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и губернатор Кировской области Александр Соколов провели рабочую встречу. Темой обсуждения был вопрос развития строительной отрасли в регионе.

"За первые 4 месяца 2025 года ввели в строй 162,4 тыс. м² жилья. В Кировской области сохраняется высокий спрос на недвижимость, потому нужно использовать весь потенциал. Готовим к подписанию на ПМЭФ-2025 большое соглашение с несколькими застройщиками о комплексном развитии территорий в Кирове. Обсудили с Иреком Энваровичем детали большого проекта", – отметил Александр Соколов.

Александр Соколов также рассказал о ходе реализации в Кировской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

"В 2025 году благоустроим 61 общественную территорию и начнем воплощать в жизнь сразу 6 проектов-победителей Всероссийского конкурса по благоустройству общественных пространств. Благодаря поддержке министерства нам удалось выполнить к юбилею большой объем подготовительных работ, благоустроить парк имени Кирова и площадь Александра Невского", - отметил губернатор.

В конце встречи Александр Соколов вручил Иреку Файзуллину медаль «В память 650-летия города Кирова» и поблагодарил за поддержку области на федеральном уровне.