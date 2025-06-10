Губернатор Забайкалья отправил в отставку правительство после критики генпрокурора

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отправил в отставку правительство региона после критики генпрокурора РФ из-за выплат семьям погибших бойцов СВО.

"В ближайшее время каждый член правительства края должен представить результаты своей работы, оперативно решить проблемы граждан, которые поступили генпрокурору", - написал Осипов в Telegram-канале.

Он добавил, что каждый член камбина понесет персональную ответственность за факты попустительского отношения при исполнении своих обязанностей.

На прошлой неделе в Чите генеральный прокурор России Игорь Краснов провел прием граждан. Он назвал бездушием отмену региональных выплат для семей погибших участников спецоперации. Вдова участника СВО рассказала Краснову, что не получила региональную выплату, действие которой было приостановлено в 2025 году.

Ранее в Свердловской области несколько семей участников СВО столкнулись с урезанием единовременной региональной выплаты. В дело вмешалась прокуратура. Аналогичные случаи происходят и в Екатеринбурге. Так, сообщалось о шести семьях, которым в пять раз урезали размер единовременной выплаты.