В селе Голышманово открыт отдельный противопожарный пост

В селе Голышманово открыт отдельный противопожарный пост, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Торжественная церемония открытия состоялась сегодня, 10 июня. Личный состав уже заступил на боевое дежурство.

"Мы анализируем противопожарную защиту населенных пунктов Тюменской области. В селе Голышманово была необходимость создать отдельный пост противопожарной службы для прикрытия четырех населенных пунктов. На сегодняшний день подобран личный состав, обучен, экипирован, приобретена новая единица техники. Благодаря активному участию Голышмановского муниципального округа проведен ремонт здания", - сообщил начальник противопожарной службы Тюменской области Константин Скворец.

Пост будет обеспечивать безопасность четырех населенных пунктов, в которых проживают 876 человек: Голышманово, Шулындино, Кузнецово, Садовщиково.

Ранее отдельные противопожарные посты были открыты в Заводоуковском и Сорокинском муниципальных округах. Всего к концу 2025 года в населенных пунктах Тюменской области будет действовать 113 отдельных постов противопожарной службы Тюменской области. Их главная задача – защищать от огня отдаленные деревни и села, бороться с ландшафтными пожарами, вести профилактическую работу с населением.

Решение о создании в регионе противопожарной службы принял губернатор Тюменской области Александр Моор. Она приступила к работе в январе 2022 года.