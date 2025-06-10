На ЕКАД опрокинулся грузовик, водителя зажало в кабине

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием грузовика. Его водитель оказался зажат в кабине.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась сегодня на 1 съезде транспортной развязки на 57 км ЕКАД. По предварительным данным, опрокинулся грузовой автомобиль Shacman.

Водителя зажало в кабине грузовика. В настоящий момент экстренные службы проводят работы по высвобождению шофера и оказанию ему необходимой помощи.

Экипажи ДПС на месте обеспечивают дорожную безопасность и проводят процессуальные действия. Причина случившегося выясняется.