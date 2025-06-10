Стенд Тюменской области вызвал интерес у посетителей международной выставки-форума "Путешествуй!" в Москве

Стенд Тюменской области вызвал интерес у посетителей международной выставки-форума "Путешествуй!" в Москве, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Экспозиция региона стала центром притяжения на ВДНХ. Гостей здесь встречает приветливый ровер, предлагающий освежиться фирменным мороженым и минеральной водой из сибирских недр.

"Сегодня стартовал форум-выставка "Путешествуй!" — главное туристическое событие страны. Это шесть насыщенных дней, и Тюменская область представлена масштабным стендом с акцентом на термальные курорты. Мы покажем ключевые туристические направления региона: термальные и минеральные ресурсы, возможности оздоровительного отдыха, а также историко-культурное наследие. Мы делаем упор на летний сезон. Именно он вызывает наибольший интерес у посетителей ВДНХ. В деловой программе запланированы пленарные заседания, тематические сессии и встречи с коллегами из других регионов. Нам важно обмениваться опытом и вместе развивать внутренний туризм", - отметила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

С 10 по 15 июня посетителей ждет насыщенная программа: консультации от представителей туристической отрасли; возможность забронировать уникальные маршруты и погрузиться в атмосферу региона; отдых и расслабление в ретрит-зоне с аудиорелаксом "Древнее море Тюменской области"; в "термальном баре" можно продегустировать оригинальные коктейли на основе местных минеральных вод; в интерактивной зоне — принять участие в "Сибирском караоке" и других развлечениях.

Каждый гость сможет не только спланировать персональное путешествие по Тюменской области, но и унести с собой частичку сибирского гостеприимства в виде сувениров от бренда VisitTyumen.