Mash: Дрон ВСУ атаковал кафе в Белгородской области

Дрон-камикадзе ВСУ ударил по кафе "Вкусная планета" в поселке Пролетарский Белгородской области, пишет Mash.

В момент атаки в кафе находились люди. Предварительно, два человека пострадали, сообщает телеграм-канал.

Это уже вторая атака ВСУ на Белгородскую область за день. Ранее один человек погиб и четверо пострадали в результате удара беспилотника по заправке в Белгороде. АЗС Teboil на Сумской улице частично обрушилась. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины, сообщил губернатор Владислав Гладков.