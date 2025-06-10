10 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

Жители подтопленных домов на Ямале получат денежную выплату

Рабочая группа в Тарко-Сале осмотрела более 200 жилых домов и установила факт ущерба, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Помимо действующих региональных и муниципальных мер поддержки, установлены дополнительные выплаты, размер которых составит 150 и 500 тысяч рублей. Собственникам выплатят по 150 тысяч рублей за жилой дом, при наличии государственной регистрации. Для многодетных ямальцев и семей участников СВО сумму выплаты увеличат до 500 тысяч рублей. Финансовую поддержку предусмотрят и для северян, дома которых находятся в ипотеке на этапе строительства и еще не были введены в эксплуатацию.

"Определили основной набор мер поддержки для жителей Тарко-Сале, предпринимателей, которые пострадали от паводка. Важно оказать всю помощь быстро, без лишней волокиты. Также необходимо разобраться в причинах произошедшего. С одной стороны, это стихия и такое случается, но, с другой стороны, есть причины, которые усугубили ситуацию. Это урок, который нам нужно вынести: сочетание всех факторов, сыгравших роль в Тарко-Сале, в будущем необходимо учитывать в других ямальских населенных пунктах, которые находятся в зоне риска. Прошу всю эту работу оперативно провести, в том числе инженерные работы по увеличению водопропуска на автомобильных дорогах", – заявил Дмитрий Артюхов.

Заместитель губернатора Андрей Гаранин, который лично курирует работу по оценке ущерба, сообщил, что была проведена встреча с представителями бизнеса. На ней присутствовали порядка 40 предпринимателей. От муниципалитета предусмотрена компенсация затрат на восстановление бизнеса от 100 до 500 тысяч рублей, а также освобождение от уплаты арендных платежей за земельные участки до конца года. На региональном уровне предприниматели, которые столкнулись с подтоплением, смогут получить льготный микрозайм и кредитные каникулы.

Сейчас на территории подтопления принимаются меры для устранения последствий паводка. За шесть дней уровень воды в реке Пяку-Пур снизился более, чем на полметра, сейчас он составляет 963 сантиметра.

Теги: паводок, выплаты, компенсация


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