10 Июня 2025
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Экономика Оренбургская область
Фото: t.me/solntsev_official

Евгений Солнцев открыл новый завод по выпуску роботизированного оборудования для пищепрома

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев сегодня принял участие в открытии нового завода по выпуску роботизированного оборудования для пищевой промышленности.

На территории особой экономической зоны «Оренбуржье» серийное производство оборудования для мясоперерабатывающей промышленности запустил Оренбургский завод автоматизации и роботизации.

В мероприятии приняли участие врио губернатора Евгений Солнцев, вице-губернатор – министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергей Балыкин, министр промышленности и энергетики Алексей Шарыгин, директор Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности РФ Владимир Скворцов, гендиректор ОЭЗ «Оренбуржье» Антон Ефимов.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

"На Оренбургском заводе автоматизации и роботизации налажено производство импортозамещающего современного оборудования для мясоперерабатывающей промышленности, востребованного на рынке. Общий объем инвестиций составил 250 млн рублей. Субсидии министерства промышленности РФ и льготный заем Фонда развития промышленности позволили закупить современный станочный парк. С помощью промышленной ипотеки построены производственные помещения. Это хороший пример тех мер поддержки, которые работают на территории Оренбургской области", – подчеркнул в своем выступлении Евгений Солнцев.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

На заводе будут производить позиционеры-укладчики сосисок, высокоскоростные упаковочные машины (термоформеры). После выхода на проектную мощность компания сможет выпускать ежегодно до 100 позиционеров-укладчиков в комплекте с автоматизированными термоформерами.

Предприятие планирует занять до 28 % российского рынка соответствующего оборудования. Уже заключены договора с мясоперерабатывающими предприятиями «Аби», «Дамате», «Строгоновъ» и другими производителями сосисок. Среди потенциальных потребителей – «Мираторг», «Черкизово», «Останкино» и другие.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

"До введения санкций на поставки в Россию оборудования для мясопереработки основными поставщиками позиционеров-укладчиков были европейские производители. Благодаря Фонду развития промышленности удалось в короткий срок оснастить новое предприятие современным оборудованием и запустить продукцию в серию, – рассказал директор ООО «Оренбургский завод автоматизации и роботизации» Антон Томаров.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

В настоящее время на территории Особой экономической зоны работают два резидента: молочный комбинат «Красногорский» и распределительный центр «Пятерочка», а всего в числе резидентов – 22 предприятия.

"В начале этого года по нашему запросу в два раза увеличена площадь ОЭЗ в Оренбурге. Безусловно, мы продолжим развивать эту важную площадку, потому что каждый резидент – это новые рабочие места и увеличение доходной части бюджета региона. В ближайшие пять лет будут открыты еще 12 предприятий и 4 логистических центра, начнет работу дата-центр", – сказал Евгений Солнцев.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Фонд развития промышленности профинансировал в Оренбургской области 13 проектов на общую сумму займов более 3,7 млрд рублей. Общие инвестиции по проектам ФРП составляют почти 5,9 млрд рублей. При этом 5 проектов (включая ОЗАР) уже реализованы – по ним запущены новые производства или увеличен выпуск продукции.

Теги: евгений солнцев, открытие завода,


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