На Урале экс-полицейского оштрафовали на 700 тысяч за неполученную взятку

На Среднем Урале вынесен приговор бывшему сотруднику Госавтоинспекции. Его признали виновным в покушении на получение взятки. Впрочем, никаких денег экс-полицейский так и не увидел.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, еще в апреле 2022 года старший инспектор ДПС ГИБДД остановил автомобиль, за рулем которого был знакомый ему водитель с видимыми признаками опьянения. Он предложил полицейскому взятку в 20 тысяч рублей за непроведение медосвидетельствования и непривлечение к ответственности.

Гаишник согласился на незаконную сделку, но деньги так и не получил, так как отпущенный им нетрезвый водитель вскоре был остановлен и привлечен другими сотрудниками Госавтоинспекции. Было возбуждено уголовное дело. Своей вины инспектор не признал и заявил, что признаков опьянения у остановленного им водителя он якобы не обнаружил.

Верхнепышминский городской суд признал его виновным в покушении на получение взятки и назначил штраф в 700 тысяч рублей. Также он не сможет работать на госслужбе и в органах местного самоуправления в ближайшие 2 года.