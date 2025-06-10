Состоялось награждение членов педагогического отряда при Городской Думе Калуги

За активную жизненную позицию, большой личный вклад в нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодежи, а также за пять лет плодотворной работы на традиционном форуме «Юность» члены педагогического отряда «На ногах» были награждены благодарственными письмами Губернатора Калужской области и почётными грамотами Главы городского самоуправления Калуги.

Вручение благодарностей и почетных грамот прошло в торжественной обстановке. Церемония награждения состоялась в здании Городской Думы Калуги.

«Приятно и вдохновляюще работать с энергичными, талантливыми и инициативными ребятами. Их свежий взгляд помогает переосмыслить привычные вещи, и это очень важно для людей любого возраста. Благодарю всех за продуктивное сотрудничество!», – отметил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.