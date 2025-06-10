В Серове сетевая компания выплатит 350 тысяч рублей за электротравму подростка

АО "Региональная сетевая компания" Серовский РКЭС выплатит 350 тыс. рублей семье подростка, получившего электротравму. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Во время судебного заседания девушка 2007 г.р. рассказала, что в сентябре 2024 года играла в прятки с другими детьми на огороженной территории одного из муниципальных учреждений дополнительного образования Серова. Подросток увидела незапертую серую дверь сарая, зайдя за которую, получила сильный удар электрическим током. Девушку госпитализировали в больницу, где диагностировали электротравму, а также различные ожоги тела. Пострадавшая в течение недели находилась на стационарном лечении.

Проверка показала, что тем, что подросток приняла за сарай, была трансформаторная подстанция, находящаяся на балансе АО "Региональная сетевая компания" Серовский РКЭС. Компания нарушила обязательные требования безопасности и не ограничила доступ на указанный объект повышенной опасности.

"Сотрудник Серовской городской прокуратуры в порядке ч. 3 ст. 45 ГПК РФ принял участие в рассмотрении судом гражданского дела по иску жительницы города в своих интересах и интересах своей дочери, 2007 г.р., о взыскании компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью несовершеннолетней", - рассказали в прокуратуре.

Суд также встал на сторону пострадавшей, обязав компанию выплатить компенсации морального вреда в размере 300 тыс. рублей подростку и 50 тыс. рублей ее матери. Судебный акт в законную силу не вступил.