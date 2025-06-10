Суд в Москве арестовал мэра Красноярска

Басманный суд Москвы отправил под арест до 4 августа мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого в получении взятки.

Заседание проходило в закрытом режиме из-за угрозы разглашения тайны следствия, передает РИА Новости.

Как сообщает SHOT, Логинов не признает вину. Он заявил, что его оговорили.

Логинов был задержан 9 июня. В администрации города прошли обыски. Позже мэру было предъявлено обвинение в получении взятки. По мнению следствия, в 2018-24 гг. он получил от гендиректора коммерческой организации взятку в 180 млн руб. деньгами и оплатой строительства на его участке бани. За это Логинов якобы должен был обеспечить победу организации в конкурсах муниципального "Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства" на ремонт городских дорог.