10 Июня 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: vologda-oblast.ru

Вологодские лесхозы уже перевыполнили план по посеву семян хвойных пород 

Губернатор области Георгий Филимонов подвел итоги посевной кампании в теплицах и питомниках лесных хозяйств региона.
 
«Несмотря на затяжную и дождливую весну специалистам «Вологдалесхоза» удалось провести работы в оптимальные сроки. Общая площадь посева семян лесных растений составила 9,3 гектара – план перевыполнен на 6%. Впереди – длительный процесс ухода и пристальное наблюдение. Делаем все, чтобы вырастить крепкие и здоровые растения, устойчивые к заболеваниям и внешним факторам. Формируем будущий лесной каркас и поддерживаем экологический баланс Вологодской области», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Ежегодно в лесных хозяйствах Вологодчины выращивают более 7 млн сеянцев с открытой корневой системой и более 5,5 млн сеянцев с закрытой корневой системой для высадки на лесокультурных площадях региона.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

Для расширения посевных площадей и успешного прохождения посевной кампании каждый год модернизируется и закупается новое оборудование. Так, в этом году дополнительно установили новые теплицы в тепличных комплексах Великоустюгского, Вожегодского и Тотемского филиалов-лесхозов.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

«Только на базе Вологодского селекцентра в 2025 году вырастим более шести миллионов сеянцев ели и сосны. Всего у нас работают 99 питомников разных типов, которые занимаются выращиванием сеянцев, в том числе хвойных пород. Вологодская область занимает первое место в стране по количеству питомников для выращивания сеянцев деревьев и самостоятельно обеспечивает себя посадочным материалом для будущего лесовосстановления», – подчеркнул Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

Также на территории области ежегодно проводят мероприятия по развитию семеноводства, в том числе ухаживают за объектами лесного семеноводства, приобретают необходимую спецтехнику и оборудование. Весь комплекс мер для сохранения и приумножения лесов реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», который был инициирован Президентом.

Теги: георгий филимонов, вологодские лесхозы, сеянцы, теплицы


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