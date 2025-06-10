В думе Тюмени открылась выставка картин в поддержку участников СВО

В Тюмени состоялось торжественное открытие выставки акварельных картин "Я вернусь!", дополненных поэзией тюменских авторов. Она проводится в поддержку участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей.

Автор акварельной живописи – жена боевого офицера, участника СВО, участница Союза офицерских жен и семей военнослужащих Юлия Виноградова. Выставка уже побывала в нескольких городах Уральского федерального округа. В Тюмени экспозиция открылась при поддержке Тюменской городской Думы и благодаря Союзу офицерских жен и семей военнослужащих Тюмени, Тюменской области.

По словам мэра Тюмени Максима Афанасьева, выставка получила большое признание в УрФО. Она передаёт эмоции и бойцов, и тех, кто приближает победу в тылу.

«Слова «Я вернусь» простые, и жёны и матери бойцов слышали их часто: они стали верой, надеждой, любовью к близким им людям. Сегодня здесь собрались горожане, депутаты, участники СВО. Мы постарались рассказать о героях страны, защищающих Россию», - отметила спикер думы Тюмени Светлана Иванова.

Каждая работа выставки касается лично ее автора. Нужно, считает Светлана Иванова, с помощью выставки рассказать подрастающему поколению о героях, которые сейчас находятся в зоне СВО.

На церемонии открытия прозвучали песни и стихи.

Организатор экспозиции, уполномоченный представитель президента Союза Офицерских Жен и семей военнослужащих Марина Цуркану поблагодарила представителей городской власти за помощь бойцам, которая всегда есть с их стороны.

Светлана Иванова подчеркнула, что выставка – история любви, верности, преданности, надежды.

«Здесь представлены картины, которые жена боевого офицера написала душой и сердцем. Нас, тех, кто ждёт защитников Отечества, много, и чтобы сохранить это в истории, мы создали такую выставку, к которой в каждом городе, куда она приезжает, поэты пишут стихи. Она призывает бойцов вернуться живыми и с победой», - сказала Марина Цуркану.