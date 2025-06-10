Беспилотник ВСУ ударил по АЗС в Белгороде, один человек погиб

Один человек погиб и четверо пострадали в результате удара ВСУ по заправке в Белгороде, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, АЗС Teboil на Сумской улице частично обрушилась.

Уточняется, что БПЛА ударил по супермаркету на заправке, где в тот момент находились люди. Внутри были двое сотрудников и трое посетителей.

Накануне ВСУ ударили четырьмя ракетами HIMARS по культурно-досуговому центру им. Д. Гранина в Рыльске Курской области. В это время в здании находились сотрудники. Один человек погиб, еще трое пострадали.