Сенатор предложил запретить авиакомпаниям ограничивать габариты и вес багажа

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил запретить авиакомпаниям самостоятельно устанавливать ограничения по габаритам и весу ручной клади, внеся соответствующий законопроект в Госдуму.

Сейчас пассажир вправе провозить свой багаж в пределах установленной авиакомпанией нормы без дополнительной платы. А в качестве ручной клади сверх установленной перевозчиком нормы и пассажир вправе взять с собой бесплатно в салон самолета ряд вещей: рюкзак, сумочку, портфель, детское питание для ребенка на время полета и др.

Но, исходя из судебной практики Верховного суда РФ, ограничение авиакомпанией габаритов ручной клади уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и нарушает право пассажира на бесплатный провоз багажа, то есть это нарушает законодательство. Этот пробел необходимо устранить и исключить самоуправство авиакомпаний, уверен сенатор. Ему постоянно жалуются на дополнительные ограничения габаритов и веса багажа.