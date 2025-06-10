В Прикамье нашли мертвым подростка, пропавшего два дня назад

13-летний мальчик найден мертвым в Полазне. Информацию о гибели подростка подтверждают в СКР, передает корреспондент Накануне.RU.

Школьник пропал вечером, 8 июня. Он ушел с места отдыха домой и не вернулся. Следователи СК устанавливают обстоятельства гибели ребенка. Поисковый отряд имени Ирины Бухановой объявил срочный сбор волонтеров для поиска ребенка. Telegram-канал Ural Mash сообщает, что ребенок утонул.

"Предварительно, вечером он гулял с друзьями возле пляжа в поселке Полазна. Но домой так и не вернулся. Всю ночь его искали родители и волонтеры. Сегодня тело нашли в воде", - говорится в сообщении.