10 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

Половине школьников "домашку" уже делает ИИ

Почти половина родителей старшеклассников признают, что домашнее задание их детям генерируют нейросети. И почти половина учителей тоже отмечают, что видят, что домашнее задание сгенерировано искусственным интеллектом (ИИ). Такие результаты опроса получил сервис Superjob.
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Уже в 5-6 классах 23% родителей отмечают, что домашнее задание ребенку делает нейросеть, в 10-11 классах таких 46%. Другая половина родителей об этом не знает, то есть этот процент может быть выше.

42% учителей уже сталкиваются с домашними заданиями, сделанными ИИ. Из них только 13% борются с этим, а 29% не знают, что с этим делать. Учителя отмечают, что распознать работу, выполненную ИИ, несложно: ученик в ней просто не разбирается. При решении задач нейросети часто используют методы, которые в школе не изучали, и если ребенок в этом ничего не понимает, то работа не его. Это видно при устном опросе.

По данным недавнего опроса ВЦИОМ, половина россиян (46%) не разрешили бы своим детям использовать ИИ в учебе. Молодежь наиболее лояльна к ИИ. Что касается влияния ИИ на качество полученных знаний, то россияне склоняются к тому, что они ухудшаются, - таковых 46%, в том числе 21% - что значительно ухудшаются. В улучшение верят 24%, но точно уверены в этом лишь 4%. Среди самых распространенных ответов о рисках ИИ в учебе называются: умственная деградация (36%), отсутствие настоящего общения (31%), снижение мотивации к обучению, лень (27%), плагиат и списывание (26%), ухудшение критического мышления (25%).

Специалист в области ИИ, член СПЧ и президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов говорит, что ИИ формирует у людей такое качество, как невзыскательность - готовность принять все, что дает ИИ, даже если это низкого качества, как бывает чаще всего. Это ведет к деградации кадров, которым легче всего просто положиться на ИИ.

Теги: образование, ИИ, нейросети


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