Песков: Трейлеры с телами военных ВСУ уже несколько дней стоят на границе

Российская сторона уже несколько дней находится на границе с Украиной, чтобы передать тела военнослужащих ВСУ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Здесь факт один непреложный, что мы уже несколько дней готовы на границе с теми трейлерами, о которых вы упомянули, для передачи украинской стороне", - цитирует Пескова РИА Новости.

Окончательного понимания того, когда состоится передача тел военных Украине, нет, отметил он.

Также пока нет понимания, сколько тел российских военных может передать Украина в рамках обмена, идет cопоставление цифр, добавил представитель Кремля.

Напомним, в выходные акция по обмену телами погибших военных с Украиной не состоялась. С украинской стороны на контакт никто не вышел.

В район обмена доставлена партия из 1212 тел погибших бойцов СВУ. Они в замороженном виде складированы в рефрижераторах, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.