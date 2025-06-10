В Госдуме предлагают закрепить приоритет жизни и здоровья человека над животными

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая считает, что нужно закрепить в законодательстве принцип приоритета жизни и здоровья человека над животными. Предложение было сделано при обсуждении законопроекта о чипировании собак, который поддержала рабочая группа Госдумы по защите людей от нападений животных.

Рабочая группа по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных, была создана недавно по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Уже внесены четыре законопроекта. На заседании была поддержана инициатива об обязательной регистрации животных и привязке каждой собаки к владельцу, чтобы за их нападения можно было с кого-то спросить. Владельцев обяжут маркировать собак, зашивая под кожу животного электронный чип, который нельзя достать, но можно считать специальным устройством. Также будут чипировать все бездомных собак.

Соавтор законопроекта сенатор Ольга Епифанова считает, что чипирование собак должно стать единственным способом их маркировки. Это нечто вроде номера машины. Но разные защитники животных этому сопротивляются. Буцкая считает, что необходимо законодательно закрепить приоритет здоровья и жизни человека над животным, тогда и вопросов не будет. Она намерена разработать такой законопроект и представить его рабочей группе.

О планах ввести обязательную идентификацию животных с присвоением им уникальных номеров Минприроды сообщило в 2024 году.