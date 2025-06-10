Израиль опроверг заявление о поставках Киеву комплексов Patriot

Заявление посла Израиля на Украине Михаила Бродского о поставках ракетных комплексов Patriot Киеву не соответствует действительности. Об этом сообщили в израильском МИД, передает РИА Новости.

"Израиль не передавал системы Patriot Украине", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее Бродский заявил, что Израиль передал Украине системы ПВО Patriot американского производства, которые стояли на вооружении армии Израиля в 1990-е годы.

Год назад Financial Times сообщила, что США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми систем ПВО Patriot.