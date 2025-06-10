В поликлинике на Испанских Рабочих рассказали о компромиссе с жителями Екатеринбурга

В поликлинике №1 Детской городской клинической больницы №9 на Испанских рабочих, 28 рассказали, в чем заключается компромисс между руководством медучреждения и жителями Железнодорожного района Екатеринбурга.

Напомним, жители района воспротивились переносу поликлиники, отмечая, что добираться на новый адрес молодым мамам будет весьма затруднительно. До Готвальда идут только маленькие автобусы, в которые не помещаются коляски. К тому же не было известно, что "поставят" на месте прежнего медучреждения и как это отразится на людях, проживающих по соседству.

Активисты создали петицию, успевшую собрать более 1,7 тыс. подписей. Вчера автор петиции закрыл ее, сообщив, что компромисс все же был найден, однако детали раскрывать не стал. Сегодня в пресс-службе областного минздрава Накануне.RU передали пояснение от медицинского учреждения.

"В поликлинике №1 на Испанских Рабочих продолжат функционировать: кабинет неотложной помощи, доврачебный кабинет и педиатрические участки, максимально приближенные к поликлинике. Организована очная встреча заместителя главного врача по первичной медико-санитарной помощи с законными представителями пациентов, инициировавших сбор подписей об отмене закрытия поликлиники. В ходе беседы было озвучено, что речи о закрытии поликлиники не шло, объяснена внутренняя структура поликлинический службы. После беседы инициатор петиции закрыла сбор подписей", - рассказали в поликлинике.

На прошлой неделе о ситуации высказалась новая глава свердловского минздрава Татьяна Савинова, назвав переезд "как стрессом, так и счастьем" для местных жителей.