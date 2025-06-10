10 Июня 2025
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Наука и техника Свердловская область
Фото: пресс-служба НМЗ

Надеждинский металлургический завод направит на экологические проекты 5,6 млрд рублей

Надеждинский металлургический завод (Серов, Свердловская область) реализует программу повышения экологической эффективности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе НМЗ, программа рассчитана на семь лет, общий объем инвестиций составит 5,6 млрд рублей. Приоритетный проект экологической программы – строительство серогазоочистки в агломерационном цехе, ее ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Сегодня здесь завершается этап строительства основных корпусов, установлено крупногабаритное оборудование очистного комплекса, выполнена черновая отделка помещений. Новая система будет очищать выбросы аглоцеха от серы более чем на 95%.

Надеждинский металлургический завод(2025)|Фото: пресс-служба НМЗ

"Вопрос утилизации диоксида серы стоит перед всеми металлургическими предприятиями, где используется первичное рудное сырье. Современные технологии позволяют улавливать и утилизировать диоксид серы, выделяемый при агломерации руды, превращая его в серную кислоту или, в результате нейтрализации, в гипс. Концентрации диоксида серы в дымовых газах нашего аглоцеха низкая и не подходит для получения серной кислоты, соответствующей ГОСТу, поэтому был выбран метод мокрой известняковой очистки", - рассказал главный инженер предприятия Владимир Чертовиков.

Надеждинский металлургический завод(2025)|Фото: пресс-служба НМЗ

За лето на участке серогазоочистки планируется выполнить электромонтажные работы, реконструкцию теплосетей, приступить к установке мостовых кранов и другого оборудования, а также автоматики. Энергоснабжение строящейся газоочистки будет обеспечено за счет собственной мини-ТЭЦ, которая введена в эксплуатацию в 2019 году. Помимо этого, по программе повышения экологической эффективности Надеждинский металлургический завод завершает строительство двух водоочистных комплексов, чтобы в перспективе перейти на замкнутый контур водоснабжения, который позволит исключить подпитку и сброс воды в водоемы.

Совещание на Надеждинском металлургическом заводе(2025)|Фото: пресс-служба НМЗ

Программа повышения экологической эффективности НМЗ была одобрена межведомственной комиссией при Минпромторге РФ. В 2024 году предприятие получило комплексное экологическое разрешение.

Справка

ПАО "Надеждинский металлургический завод" (базовое предприятие компании УМК-Сталь) – завод полного металлургического цикла, имеет в своем составе агломерационный, доменный, электросталеплавильный, крупносортный, сортопрокатный и калибровочный цехи. Производит порядка 400 видов сортового высококачественного металлопроката. Продукция завода поставляется предприятиям автомобильной, электротехнической, авиационной, машиностроительной и других отраслей промышленности. В 2026 году завод будет отмечать 130-летие со дня получения первой продукции.

Надеждинский металлургический завод(2025)|Фото: пресс-служба НМЗ

Агломерационный цех – самый первый в производственной цепочке Надеждинского металлургического завода. Здесь руду превращают в мелкий порошок, добавляют к ней железный концентрат, смешивают с коксом и известняком и расплавляют на агломерационной машине, получая окускованное спеченное сырье для доменного цеха, необходимое для выплавки качественного чугуна.

Аглофабрика вошла в строй в 1946 году. Строилась она, что называется, по-фронтовому, за 2,5 года. За период работы в этом цехе было проведено четыре экологических реконструкции. Пятая, реализуемая в настоящее время, направлена на выполнение современных экологических требований.

Теги: НМЗ, экология, проекты, завод


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