10 Июня 2025
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Армия и ВПК Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Очередную партию техники на сумму более 7,1 млн рублей подготовила Вологодчина для бойцов СВО

Правительство Вологодской области совместно со специалистами Противопожарной службы региона сформировали очередной гуманитарный груз для военнослужащих на передовой.

«Наращиваем темпы помощи нашим бойцам, их родным и близким – это наш приоритет, святая обязанность и системная задача, которую решаем каждый день. К отправке в зону Специальной военной операции подготовлена новая партия оборудования на сумму 7,1 миллиона рублей, собранная по заявкам воинских подразделений. В составе груза – квадрокоптеры, аккумуляторные батареи и мониторинговые устройства «Булат» – мобильные средства обнаружения беспилотных летательных аппаратов», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2024)|Фото: telegram-канал Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова / t.me/filimonov_official

Кроме помощи бойцам СВО в регионе на системной основе помогают в адаптации военнослужащих к мирной жизни.

По инициативе Губернатора Георгия Филимонова с 1 сентября начнет действовать новый закон: предприятия региона со штатом более 100 сотрудников будут обязаны выделить для демобилизованных участников СВО 1% рабочих мест от общей среднесписочной численности работников, но не менее одного рабочего места.

Российские военные(2025)|Фото: Накануне.RU

Под действие закона попадет около 450 работодателей, за исключением оборонных предприятий, организаций инвалидов и находящихся на стадии ликвидации предприятий. В процессе будут активно участвовать областное Министерство труда и занятости населения и подведомственный ему Центр занятости населения. Они займутся подбором кандидатов, при необходимости – предоставят участникам СВО бесплатное переобучение на другие специальности с учетом их состояния здоровья.

«Создаем систему, в которой каждый из защитников Родины и членов их семей может рассчитывать на всестороннюю поддержку. В том числе, по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина реализуем проект «Герои Русского Севера» – региональный кадровый лифт, где участники и ветераны Специальной военной операции могут раскрыть себя в госструктурах, муниципалитетах и реальном секторе экономики Вологодчины. Дома у наших Героев есть реальная возможность вернуться к мирной жизни и быть востребованными в профессии», – отметил Георгий Филимонов.

Кандидатура одного из участников региональной кадровой программы «Герои Русского Севера» уже рекомендована Губернатором Георгием Филимоновым на руководящую должность муниципального образования Вологодской области. Так, временно исполняющим полномочия главы Нюксенского округа назначен Антон Тропин – доброволец, разведчик, командир роты, награжденный нагрудным знаком «За отличие в службе» II степени, медалью «За участие в СВО» и медалью Суворова.

В целом областное Правительство направило уже более 6 миллиардов рублей на поддержку участников СВО и членов их семей.

В регионе действуют более 40 мер господдержки и оказывается помощь всем без исключения категориям военнослужащих. Подробная информация о доступных льготах и выплатах размещена на сайте, консультационную поддержку можно получить по короткому номеру «122» Единой информационно-справочной службы.

Теги: горгий филимонов, бойцы сво, меры поддержки, адаптация военнослужащих


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