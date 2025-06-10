Нельзя пить алкоголь и сбивать беспилотники. В Екатеринбурге устанавливают ограничения на празднования Дня России

Екатеринбург готовится к празднованию Дня России 12 июня и уже вводит ряд ограничений и правил поведения, способных обезопасить горожан во время мероприятий.

Согласно постановлению главы города Алексея Орлова, с 10.00 до 15.00 12 июня в центре уральской столицы нельзя будет купить алкоголь. Под запрет попадает территория в границах улиц 8 Марта – Малышева – Толмачева – Первомайской – Горького – проспекта Ленина – набережной Рабочей молодежи. В это время в Историческом сквере будет проходить традиционная акция "Хором славим Россию и город" в честь Дня России.

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер также высказался о необходимости соблюдать правила безопасности на время праздничных выходных. Он напомнил об особом противопожарном режиме, который все еще действует на территории региона.

"Впереди длительные выходные, и я призываю всех, кто запланировал поездки за город, на дачи, соблюдать эти жизненно важные правила. Все ответственные региональные службы работают в усиленном режиме, чтобы обезопасить уральские леса от огня. Текущую обстановку мониторят патрульные группы. К борьбе с пожарами готовы почти 1,4 тысячи работников Уральской авиабазы и около 600 единиц техники", – написал он в своих соцсетях.

В мэрии Екатеринбурга горожанам напомнили о запрете во время праздничных, массовых мероприятий поднимать в воздух дроны, коптеры и любые беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В случае обнаружения БПЛА необходимо сразу обратиться к дежурному отделу МВД России по району или дежурному ЕДДС района (112) и рассказать о месте, количестве и времени его выявления.

Самим же горожанам запрещено находиться в прямой видимости беспилотника, пытаться его сбить подручными предметами и иными средствами поражения, пользоваться вблизи радиоаппаратурой, мобильными телефонами и устройствами GPS. Лучшим решением будет покинуть опасную зону, либо укрыться в тени зданий, деревьев, после чего предупредить о возможной опасности других граждан. Для горожан подготовили подробный алгоритм действий.

О соблюдении мер антитеррористической безопасности также не стоит забывать. В случае обнаружения забытых вещей в транспорте, необходимо сообщить о них водителю. В общественном месте - службам безопасности или органам полиции. До их приезда не стоит подходить к предмету и пытаться самостоятельно его проверить или обезвредить. Обратиться стоит по одному из следующих телефонных номеров: