10 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

Нельзя пить алкоголь и сбивать беспилотники. В Екатеринбурге устанавливают ограничения на празднования Дня России

Екатеринбург готовится к празднованию Дня России 12 июня и уже вводит ряд ограничений и правил поведения, способных обезопасить горожан во время мероприятий.

Согласно постановлению главы города Алексея Орлова, с 10.00 до 15.00 12 июня в центре уральской столицы нельзя будет купить алкоголь. Под запрет попадает территория в границах улиц 8 Марта – Малышева – Толмачева – Первомайской – Горького – проспекта Ленина – набережной Рабочей молодежи. В это время в Историческом сквере будет проходить традиционная акция "Хором славим Россию и город" в честь Дня России.

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер также высказался о необходимости соблюдать правила безопасности на время праздничных выходных. Он напомнил об особом противопожарном режиме, который все еще действует на территории региона.

"Впереди длительные выходные, и я призываю всех, кто запланировал поездки за город, на дачи, соблюдать эти жизненно важные правила. Все ответственные региональные службы работают в усиленном режиме, чтобы обезопасить уральские леса от огня. Текущую обстановку мониторят патрульные группы. К борьбе с пожарами готовы почти 1,4 тысячи работников Уральской авиабазы и около 600 единиц техники", – написал он в своих соцсетях.

В мэрии Екатеринбурга горожанам напомнили о запрете во время праздничных, массовых мероприятий поднимать в воздух дроны, коптеры и любые беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В случае обнаружения БПЛА необходимо сразу обратиться к дежурному отделу МВД России по району или дежурному ЕДДС района (112) и рассказать о месте, количестве и времени его выявления.

Самим же горожанам запрещено находиться в прямой видимости беспилотника, пытаться его сбить подручными предметами и иными средствами поражения, пользоваться вблизи радиоаппаратурой, мобильными телефонами и устройствами GPS. Лучшим решением будет покинуть опасную зону, либо укрыться в тени зданий, деревьев, после чего предупредить о возможной опасности других граждан. Для горожан подготовили подробный алгоритм действий.

О соблюдении мер антитеррористической безопасности также не стоит забывать. В случае обнаружения забытых вещей в транспорте, необходимо сообщить о них водителю. В общественном месте - службам безопасности или органам полиции. До их приезда не стоит подходить к предмету и пытаться самостоятельно его проверить или обезвредить. Обратиться стоит по одному из следующих телефонных номеров:

  • единый экстренный канал помощи 102, 112 (для любых операторов мобильной связи);
  • телефон дежурной части ГУ МЧС России по Свердловской области 262-99-99;
  • единые телефоны доверия ГУ МВД России по Свердловской области 358-71-61, 358-70-71;
  • телефон доверия УМВД России по городу Екатеринбургу 222-00-02;
  • телефон доверия УФСБ России по Свердловской области 371-37-51.

Теги: Екатеринбург, День России, ограничение, алкоголь, беспилотник


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