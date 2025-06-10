Алаудинов предложил передать "Ахмату" стрелявших по дому в Судже военных

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что идет поиск российских военнослужащих, которые вели стрельбу по гражданским объектам в Судже Курской области.

"Когда их найдут, я надеюсь, что их передадут в спецназ "Ахмат", я найду для них [место] на передовой позиции, где они смогут вдоволь настреляться", - сказал Алаудинов в своем Telegram-канале.

Также он опроверг информацию, что на видео - чеченские бойцы. По словам Алаудинова, у нарушителей заметили шевроны военной комендатуры.

Ранее в провоенных телеграм-каналах появилось видео, на котором мужчина в российской военной форме стреляет из гранатомета по дому в Судже. Утверждается, что видео снято после того, как ВСУ были выбиты из города.

Врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что после просмотра данного видео обратился в органы военного управления и военной прокуратуры. Выяснилось, что уже проведена проверка. На видео оказался младший сержант 158-й военной комендатуры, который в начале июня погиб в ДТП, уходя от преследования Госавтоинспекции.