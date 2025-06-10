ФСБ предотвратила теракт на энергообъекте в Краснодарском крае

Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае 22-летнего мужчину, который по указанию СБУ планировал теракт в месте массового скопления людей.

По данным ведомства, задержанный собирался подорвать административное здание одного из объектов энергетики региона.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемый признал вину, суд отправил его под арест.

По данным ФСБ, задержанный также вел для украинских спецслужб фотосъемку военных объектов и собирал данные о передвижениях кораблей Черноморского флота.

Ранее в Калининграде был задержан россиянин, подозреваемый в подготовке теракта во время празднования 80-летия Победы. 25-летний мужчина получил задание от украинского куратора через Telegram. Предполагалось, что теракт будет совершен на пути следования военной колонны.