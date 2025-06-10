В Югре высадят 18 тысяч деревьев в честь жителей округа, ушедших на фронт

Югра принимает участие в акции "Сад памяти" - по всей стране высаживают 27 млн саженцев, в честь каждого героя Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук на своей странице в соцсети "ВКонтакте"

"Сад памяти" – больше чем акция, это наш священный долг перед поколением победителей и забота о тех, кто будет жить после нас. Вместе с ребятами из школьных лесничеств, участниками СВО, представителями трудовых коллективов, общественниками, неравнодушными жителями округа высадили саженцы в Ханты-Мансийском районе. Теперь здесь будут расти тысячи деревьев – живых памятников тем, кто отстоял свободу и мир на земле", - сообщил Кухарук.

Всего в рамках акции будет высажено более 18 тыс. деревьев - по количеству жителей округа, ушедших на фронт.

Принять участие в акции может каждый – достаточно посадить дерево и добавить локацию на карту на сайте сад-памяти.рф. Пусть каждое доброе дело станет частью нашего общего наследия!