Профильные ассоциации просят не принимать закон о "российской полке"

Профассоциации выступили против проекта о "российской полке", пишет газета "Ведомости".

По информации издания, члены межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка (МЭС), а также семь объединений производителей и поставщиков продуктов питания обратились в правительство. По их мнению, этот законопроект ущемляет интересы иностранных фирм, локализовавших товары в России.

Ранее сообщалось, что в продуктовых магазинах России могут появиться специальные полки, на которых разместят товары, сделанные как в нашей стране, так и в государствах евразийского экономического союза. Аналогичные пространства могут появиться также на маркетплейсах. Законопроект об этом вскоре внесут в Госдуму, сообщил думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия").