10 Июня 2025
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Фото: Накануне.ru

Хинштейн сообщил о гибели военного, стрелявшего из гранатомета по дому в Судже

Врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил о гибели военного, расстрелявшего из гранатомета дом в Судже.

Ранее в провоенных телеграм-каналах появилось видео, на котором мужчина в российской военной форме стреляет из гранатомета по гражданской инфраструктуре в Судже. Утверждается, что видео снято после того, как ВСУ были выбиты из города.

Хинштейн в своем телеграм-канале прокомментировал видео. По его словам, он обратился в органы военного управления и военной прокуратуры. Выяснилось, что по данному факту уже проведена проверка.

"На видео — младший сержант 158-й военной комендатуры. И за свои действия он уже ответит на другом суде: в начале июня младший сержант погиб в ДТП, уходя от преследования Госавтоинспекции. Урок всем вне зависимости от религии", - написал Хинштейн.

Напомним, ранее суд Курска оштрафовал блогера Акима Апачева (настоящее имя - Аким Гасанов) на 70 тысяч рублей. Его признали виновным в мелком хулиганстве после того, как он разрисовал стены зданий в Судже. Хинштейн раскритиковал его поступок, назвав его "пиаром на крови".

Теги: хинштейн, военный, суджа


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