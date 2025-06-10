Нефтяная пленка протянулась по Енисею на 30 километров от места ЧП судна

Нефтяная пленка растянулась по реке Енисей в Красноярском крае на 30 километров от места, где судно получило пробоину и село на мель. Об этом сообщает администрация Казачинского района.

Отмечается, что нефтяная пленка зафиксирована уже неподалеку от села Курбатово. "Русло реки пострадало частично — нефтепродукты сосредоточены на правом берегу, в прибрежной зоне, где задерживаются на берегу и заводях", - говорится в сообщении.

В администрации добавили, что ниже населенного пункта Казачинское установят новые цепи боновых заграждений, загрязненные участки обработают сорбентами.

Напомним, 8 июня на Казачинских порогах речное судно получило пробоину и село на мель. По предварительным данным, в Енисей попало около 30 т дизельного топлива.

На территории района введен режим чрезвычайной ситуации. Несмотря на принимаемые меры, нефтяное пятно уже достигло берегов Пискуновки и Момотово. Местные власти заявляли, что угрозы для жителей района нет. Однако существует опасность для местной флоры и фауны.