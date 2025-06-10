Россияне получат рекордный кешбэк за первые полгода

За первое полугодие 2025 года россияне получат около 220 млрд руб. кешбэка.

Об этом следует из прогноза ВТБ. Аналитики исследовали программы лояльности по всему рынку, бонусы и мили приравняли к рублям. По их данным, по итогам года сумма может составить 450–500 млрд руб.

В "Новикоме" выплаты в виде кешбэка клиентам за пять месяцев этого года составили 273 млн руб., что в 2,3 раза выше, чем за аналогичный период предыдущего. В "Совкомбанке" отметили рост суммы выплат на 70%. Рекордную сумму прогнозируют в банке "Дом.РФ". Там указали, что за первые пять месяцев объем выплаченного клиентам кешбэка оказался на 35% больше, чем за аналогичный период предыдущего.

По словам экспертов, главные причины увеличения кешбэка — инфляция, рост безналичных платежей и конкуренция между банками. Сегодня банки стараются не снижать норму кешбэка для предупреждения замедления активности клиентов, но ограничивать потолок суммы начисленных бонусов, сообщают "Известия".