Учителям могут дать право изымать вейпы у школьников

В Госдуме предложили дать учителям право изымать вейпы у школьников.

Соответствующий проект закона будет внесен на рассмотрение 10 июня. Авторы инициативы - глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова и лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. Из документа со ссылкой на данные Минздрава РФ следует, что в 2019 году регулярно курили 10,1% школьников в возрасте 13–17 лет, а в ряде регионов показатель превышает 15%. Исследования педагогов и медиков фиксируют рост популярности электронных систем доставки никотина: более половины опрошенных подростков отметили доступность вейпов в местах их проживания.

"Новой поправкой мы предлагаем дать педагогам это право — временно изымать обнаруженную у учащихся никотиносодержащую, табачную, алкогольную продукцию до прибытия родителей или полиции", — заявил Миронов.

Лантратова указала, что туалеты нередко становятся местом тайного курения, создавая не только очереди, но и угрозу здоровью других детей. При этом законы, запрещающие курение в школах, есть, но на практике педагоги сталкиваются с серьезным пробелом: они не имеют права изымать вейпы или сигареты у учеников.

Парламентарий отметила, что инициатива позволит оперативно пресекать нарушения, освободить школы от групповых курений и сделать образовательную среду безопаснее, отметила депутат, сообщают "Известия".

Госдума и правительство прекрасно создают иллюзию решительности и бурной деятельности в вопросе запрета вейпов. Вот только в реальности все законопроекты с такими предложениями, видимо, сталкиваются с табачным лобби и не получают одобрения комиссии кабинета министров. А без согласия правительства думское большинство в лице "Единой России" такие законопроекты (которые уже предлагали оппозиционные партии) не поддерживает.