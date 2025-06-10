УК больше не смогут подделывать результаты собраний жильцов

С сентября текущего года из реестра собственников уберут личные данные о жильцах многоквартирных домов, чтобы исключить злоупотребления конфиденциальной информацией.

Об этом говорится в проекте постановления кабмина РФ о внесении изменений в Жилищный кодекс. В нем говорится, что будет затронуто документальное оформление фейковых собраний управляющими компаниями (УК). В настоящее время инициаторы голосования запрашивают данные о жильцах из реестра собственников, который ведет УК. Она, в свою очередь, обязана предоставить эту информацию в течение пяти дней. Согласие собственников МКД на передачу персональных данных не требуется.

Как заявила исполнительный директор Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью "Р1" Ирэн Парсамян, недобросовестные УК нередко используют данные собственников без их ведома, чтобы сфальсифицировать итоги общих собраний, а решения принимаются в интересах управляющей организации.

Изменения в ЖК утвердят новый порядок проведения собраний дома. Инициатор обсуждения должен по списку квартир организовать голосование, а персональные данные для протоколов и документы о правах на помещения жильцы будут предоставлять самостоятельно, сообщают "Известия".